بالوثائق.. هيئة الإعلام توقع عقداً جديداً يشوبه الفساد مع شركات الاتصال

2020/05/17 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي سؤال برلماني الى هيئة الاعلام والاتصالات بخصوص ترويج شركات الاتصالات لإعلانات شبه يومية بشأن تراخيص الجيل الرابع، على الرغم من عدم تنسيق هذه الشركات مع الجهات العراقية المختصة.

وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، في وثيقة وجهها برلمانية، "لاحظنا أن شركات الهاتف النقال ذات الأداء المتردي تستثمر أموالها وكأنها حاصلة على تراخيص من هيئة الاعلام".

وأضاف ان "المعلومات المتوفرة لدينا أن الإدارة التنفيذية تعتزم منح هذه الشركات تراخيص للعمل رغم عدم قيام هذه الشركات بدفع الديون المترتبة عليهم وكذلك عدم قيامها بتحقيق خدمة اتصالات جيدة تتناسب مع حجم الأسعار الخاصة بالخدمات المقدمة من قبلهم".

ووجه الربيعي هيئة الاعلام والاتصالات بضرورة بتزويده بكافة الأوليات المتعلقة بالموضوعات المذكورة فورا، مشدداً على ضرورة عدم "تعمد إخفاء اي معلومات او أوليات حول الموضوع المذكور".

وقال الربيعي "يجب على الهيئة تزويدنا بتقرير مفصل عن شركة Eicon اللبنانية وكل ما يتعلق بنشاطاتها وكيف تم التعاقد معها بالشكل المشبوه الذي أحاط العقد"، موضحاً "نعلم ان بعض العاملين بهذه الشركة على تواصل مباشر مع شركات الهاتف النقال وان الإدارة التنفيذية تعلم بذلك وهو ما جعلها تتعاقد مع هذه الشركة".

وتابع في سؤاله الموجه الى هيئة الإعلام والاتصالات "هل تم الاتصال بالشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال لتقديم الدراسة؟ وما هو معیار اختياركم لشركة (أيكون ديتيكون دونا) عن الشركات العالمية الأخرى".

وطالب الهيئة بتزويده بصور عن العقود والبرامج الزمنية وتقارير مفصلة عن مهام العقد وأسباب تلكؤ الشركة عن تنفيذ مهامها وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم وأسباب التعتيم على الموضوع.

وأردف "ورد إلينا أن أعضاء بشركة أيكون تربطهم علاقات عمل مع شركات الهاتف النقال وان الإدارة التنفيذية تعلم بذلك ولا نستبعد أن هذا هو سبب التعاقد مع هذه الشركة".

وخلص قائلاً يجب "إعلامنا عن الموضوع تفصيلاً وأسباب تغاضي الهيئة عن هذه العلاقة".

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