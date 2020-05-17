الأزمة النيابية تتوقع تطبيق الحظر المناطقي قبل عيد الفطر

2020/05/17 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… توقعت خلية الأزمة النيابية، الأحد، تنفيذ إجراءات الحظر ألمناطقي قبل عيد الفطر المبارك.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “خلية الأزمة الحكومية تأخرت بإعلان الحظر المناطقي للمناطق التي سجلت إصابات مرتفعة بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد”، لافتا إلى إن “الحظر المناطقي يشمل مدينة الصدر والحرية والشعلة […]

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