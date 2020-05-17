2020/05/17 | 14:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

استنكر القيادي في عصائب اهل الحق، جواد الطليباوي قيام السفارة البريطانية والكندية برفع العلم الملون قوس الذي يدل على المثليين في سماء بغداد معتبرا ان هذا التصرف فيه اهانة واستهانة بالعراقيين والمسلمين .

وقال الطليباوي في منشور له ان الاسلام يحرم علينا المـثـلية ولا نسمح بها في بل...

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