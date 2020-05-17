اعتقال 100 مخالف لتعليمات حظر التجوال في بغداد

2020/05/17 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، عن إعتقال 100 شخص مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة.وقالت المديرية في بيان، إنه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (100) شخص مخالف لتعليمات أوقات حظر التجوال".وأضاف، أنه "تم القبض على (16) متسولا، وأيضا 10 دراجات نارية مخالفة للقوانين ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ".

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