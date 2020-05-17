بعد الداخلية ..الكاظمي يزور الكهرباء للاطلاع على خطة الوزارة في توفير الطاقة

2020/05/17 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبنى وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتبه ان الكاظمي "زار وزارة الكهرباء، وراجع خطة الوزارة وتوفير الطاقة الكهربائية".وكان الكاظمي قد زار صباح اليوم وزارة الداخلية ووجه من خلالها بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين.

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