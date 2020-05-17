النهج الوطني: مافعلته بعض السفارات الغربية اليوم يمثل انتهاك للأعراف والقوانين الدولية

2020/05/17 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الاحد، ان مافعلته بعض السفارات الغربية في العراق اليوم من رفع علم يرمز لتأييد سلوك الشذوذ المنبوذ (المثلية) يمثل انتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تلزم هذه البعثات باحترام معتقدات ومتبنيات الشعب المضيف لها وعدم مخالفة قوانين الدولة المضيفة ومراعاة قيم وتقاليد وآداب الشعوب التي تتواجد […]

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