القبض على 100 مخالف لتعليمات حظر التجوال في بغداد

2020/05/17 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، القبض على 100 شخص مخالف لتعليمات أوقات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”نسخة منه، ان “نجدة بغداد تمكنت خلال الـ(24)ساعة الماضية من القبض على 100 شخص مخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال”.واضافت ان “الشرطة القت القبض على 16 متسولاً وضبطت 10 دراجات نارية […]

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