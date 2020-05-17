2020/05/17 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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لجنة العلاقات في البرلمان تدين رفع علم المثليين وتدعو الخارجية للقيام بدورها

يتبع.



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