اعتقال مدير مكتب الشركة المسؤولة عن إصدار بطاقات الرواتب التقاعدية في كركوك

2020/05/17 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الأحد (17 أيار 2020)، باعتقال مدير مكتب الشركة المسؤولة عن إصدار صرف رواتب المتقاعدين في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مكتب هيأة النزاهة في كركوك، اعتقل مدير مكتب النخيل، الشركة التي تتولى إصدار بطاقات صرف الرواتب المتقاعدين".

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ناصر محي، الأحد (17 أيار 2020)، أن تنظيم داعش الإرهابي يتواجد في أغلب المحافظات والمدن العراقية.

وذكر محي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإرهاب ما زال موجوداً في العراق، وت

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد (17 أيار 2020)، تشكيل لجنة تحقيق فورية في اغتيال محامٍ بشمال شرق المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى أوعز بتشكي

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد (17 أيار 2020)، انطلاق عملية امنية لتعقب خلايا داعش في محافظة ديالي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات فرقة المشاة الخامسة المتمثلة باللواء الرابع والسبعون ووحداته مع ق

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