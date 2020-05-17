تفاصيل جريمة مروعة.. امرأة تقتل زوجها وتنقل جثته لمنزل أهلها في المحمودية

2020/05/17 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت صحيفة القضاء، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الأحد (17 أيار 2020)، اعترافات امرأة، أقدمت على قت...





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