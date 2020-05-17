2020/05/17 | 14:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بضرورة الإسراع بالكشف عن المخطوفين والمغيبين ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بضرورة الإسراع بالكشف عن المخطوفين والمغيبين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).