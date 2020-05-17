2020/05/17 | 14:47 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالات كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في #الحكومة_العراقية عادل الركابي، عن إجمالي عدد المتعطلين عن العمل في البلاد، وعدد العمالة الأجنبية ومدى قانونية عملهم، إلى جانب عدد المستفيدين من منحة الطوارئ.
وفي مقابلة متلفزة، قال…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. /4/ ملايين عاطل عن العمل: كيف يعيشون؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي مقابلة متلفزة، قال…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. /4/ ملايين عاطل عن العمل: كيف يعيشون؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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