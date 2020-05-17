- قرآن العراق- شرط اللاثورة التشرينيه - عبدالامير الركابي

2020/05/17 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي "قرآن العراق"شرط اللاثورة التشرينية عبدالاميرالركابي لكل زمن سياقاته ونوع إيقاع تشكله، وتبلور ظواهره واحداثه، في الزمن الأحادي ثمة ماينسب للمعروف بظاهرة الثورات، وهي فعل منته لم يعد موجودا، بما ان زمن الأحادية نفسه قد شارف على الزوال، نحن قد نحتاج لمراجعة عينته النموذج من زاوية اثيرة تجلت في الصلة التلازمية بين الفكرة والفعل، او مايطلق عليه ( النظرية/ الثورة) كما جرى التعبير عنها من قبل ل ......





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