مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/17 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بانها الانتقال من وضع اقتصادي متخلف الى وضع اقتصادي متقدم وقادر على النمو .وتحقق التنمية الاقتصادية تغيرات اساسية في الهيكل الاقتصادي عن طريق ارتفاع القدرات الانتاجية وارتفاع مساهمة القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وتحويل الاحوال الصحية والتعليمية وتوفر الخدمات ,وينبغي ان يكون هناك توازن في ......





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