أنا إلى جانب ترامب! - مشعل يسار

2020/05/17 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار أنا إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من أنه ممثل الرأسمالية الأميركية في الوقت الحاضر في منصب رئاسة الولايات المتحدة.يبدو لي وليس لي فقط أن "الدولة العميقة" التي يقف وراءها روكفلر وروتشيلد وبيل غيتس وكل رأس المال المالي المتصهين الذي يعيش كطفيلي على كاهل البشرية جمعاء وينهب معظم مواردها من خلال التلاعب بالبورصة وتمويل الحروب، ويمثله اليوم الحزب الديمقراطي الوارث أفظع أفكار الناز ......





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