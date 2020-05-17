القبض على صاحب مذخر أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية في واسط

2020/05/17 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت مكافحة الجريمة الاقتصادية القبض على صاحب مذخر أدوية لديه كمية من الأدوية ‏الفاسدة والمنتهية الصلاحية في محافظة واسط .وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية في واسط تمكن من القاء القبض على صاحب مذخر أدوية وضبط كمية من الأدوية ‏الفاسدة والمنتهية الصلاحية والبالغة كميتها (3) اطنان حيث […]

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