2020/05/17 | 14:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب يعربون عن رفضهم لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يعربون عن رفضهم لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يعربون عن رفضهم لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).