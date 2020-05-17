المحاكم تمعن في التحقيق بالحوادث.. المخدرات والابتزاز الالكتروني أسباب جديدة للانتحار

2020/05/17 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- إيناس جبارتتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر قصصا مختلفة عن نساء ورجال قرروا إنهاء حياتهم بطرق مختلفة منها الحرق أو الارتماء من مجسر أو بالشنق، غير أن هذه القضايا لا تنتهي في المحاكم إلا بعد إجراءات تحقيقية عميقة.فبعد هذه الحوادث تمعن المحاكم بحثا عن الأسباب وما إذا كانت هناك خفايا خلفها، فهل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحاكم تمعن في التحقيق بالحوادث.. المخدرات والابتزاز الالكتروني أسباب جديدة للانتحار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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