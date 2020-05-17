المحاكم تمعن في التحقيق بالحوادث.. المخدرات والابتزاز الالكتروني أسباب جديدة للانتحار

2020/05/17 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- إيناس جبارتتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر قصصا مختلفة عن نساء ‏ورجال قرروا إنهاء حياتهم بطرق مختلفة منها الحرق أو الارتماء من مجسر أو بالشنق، غير ‏أن هذه القضايا لا تنتهي في المحاكم إلا بعد إجراءات تحقيقية عميقة.‏فبعد هذه الحوادث تمعن المحاكم بحثا عن الأسباب وما إذا كانت هناك خفايا خلفها، فهل […]

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