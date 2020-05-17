جريدة الصباح تتلقى التهاني بذكرى تأسيسها

2020/05/17 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت جريدة "الصباح" العراقية، اليوم الأحد، عدداً من برقيات التهنئة وباقات الزهور لمناسبة الذكرى 17 لانطلاقتها.

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