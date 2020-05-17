كورونا يعّمق جراح أميركا.. الأزمة تنتقل من الاقتصاد إلى السياسية وترمب على شفى السقوط

2020/05/17 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة المشهد في الولايات المتحدة هذه الأيام يقول إن تداعيات فيروس كورونا لم تقتصر على شل الاقتصاد وحصد الأرواح في هذا البلد، بل طالت الحياة السياسية فأعادت خلط الأوراق قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وأمام هذا المشهد، اتخذت المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب (73 عاما) والمرشح الديمقراطي جو بايدن (77 عاما)، منحى […]

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