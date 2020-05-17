قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: بدء حصاد محصولي الحنطة والشعير في المناطق الغربية

2020/05/17 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلنبمحافظة الانبار احمد المحلاوي اليوم، الاحد، المباشرة بعمليات حصاد محصولي الحنطة والشعير في المناطق الغربية .وقال المحلاوي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” فلاحي قضاء القائم غربي الانبار، اعلنوا مباشرتهم بعمليات حصاد محصولي الحنطة والشعير تمهيدا لتسويق محاصيلهم الى سايلو قضاء عنه غربي المحافظة وفق معطيات تفيد بان المساحات المستغلة ستساهم […]

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