الصحة العالمية : 113 الف حالة اصابة بالكوليرا في اليمن

2020/05/17 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت منظمة الصحة العالمية انه تم الابلاغ عن 113 الف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن الذي مزقته الحرب منذ شهر كانون الثاني وحتى الان .وذكرت المنظمة في بيان على موقعها ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ما مجموعه 56 حالة تأكدت مؤخرا من خلال البحوث المختبرية وسجلت 29 حالة وفاة من الكوليرا ، […]

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