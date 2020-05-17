فريق التحقيق الدولي يحصل على 2 مليون تسجيل مكالمات لعناصر داعش أجريت خلال الابادة الايزيدية

2020/05/17 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال حصل فريق محققو جرائم حرب داعش في العراق على معلومات من بيانات هواتف محمولة لعناصر داعش تحتوي على ملايين المعلومات الهاتفية للمشاركين في الابادة الايزيدية في خطوة مهمة ستبين مدى قساوة الجرائم التي ارتكبت بحقالايزيديين بشكل خاص وضحايا داعش بشكل عام ويمكن الاستفادة منها في المحاكم الدولية والمحلية لجلب المرتكبينالى العدالة.وقال …

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