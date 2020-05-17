 سوريا_ اجتماعٌ سريٌ لقيادات المليشيات الإيرانية في دير الزور … ما الهدف؟

2020/05/17 | 15:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دير الزور (الحل نت)ـ عقدت المليشيات الإيرانية مساء أمس السبت، اجتماعاً أمنياً سريّاً في مدينة #البوكمال شرقي #دير_الزور، حضره نخبة من قيادات المليشيلات.وقال مراسل (الحل نت): إن «الاجتماع عقد في حي “الكتف” في المدينة، والذي شهد…

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