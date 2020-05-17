النفط يواصل التعافي من تبعات كورونا مع تجدد الأمال بشأن عودة التوازن بين العرض والطلب

2020/05/17 | 15:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعاف على نحو جيد أسواق النفط الأسبوع الماضي والتي شهدت خاماتها تسجيل مكاسب والتعافي من خسائر حادة مع تجدد الأمال بشأن عودة التوازن بين العرض والطلب في سوق تعاني من تخمة بالمعروض وتراجع بالطلب بفعل جائحة كورونا.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 20% لتسجل 3 زيادة أسبوعية لها على التوالي عند مستويات 30 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى للخام منذ منتصف مارس الماضي.

واكتسبت أسعار النفط زخما من اتجاه بعض الدول نحو تخفيف القيود على حركة الطيران التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الجائحة ما عزز الأمال بشأن تعافي الطلب على وقود الطائرات أحد المحركات الرئيسية لأسواق النفط العالمية.

خام برنت القياسي كان له نصيبا من المكاسب الأسبوع الماضي ولكن بوتيرة أقل من نظيره الأميركي مع ارتفاع أسعار الخام بنحو 5% حول مستويات 32.5 دولار للبرميل.

أحد العوامل الرئيسية في دعم أسواق النفط الأسبوع الماضين كانت إجراءات الخففض الطوعية التي اتخذتها عديد الدول المنتجة للنفط على غرار السعودية والإمارات والكويت.





إذا، أسواق النفط تلتقط أنفاسها بعد موجة هبوط عنيفة منذ مطلع العام على خلفية الجائحة ولكن المكاسب التي حققتها أسواق النفط تظل رهينة التقدم المحرز في القضاء على جائحة كورونا.

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