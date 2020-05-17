2020/05/17 | 15:12 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحذيرات من” نزوح قسري” في 3 مناطق بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 15:12.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من” نزوح قسري” في 3 مناطق بديالى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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