مقترح من 25 نقطة امام الكاظمي لإعادة تشغيل معامل العراق

2020/05/17 | 15:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية مازن عبد المنعم الفيلي، اليوم الاحد، عن مقترح يتضمن 25 نقطة لإعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة في عموم البلاد قريبا امام حكومة مصطفى الكاظمي، داعيا الاخير الى تشكيل خلية ازمة لإحياء القطاع الخاص واعادة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة منذ سنوات طويلة.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أعدت مقترحات تتضمن 25 نقطة لتقديمها الى الحكومة للشروع بخطط فاعلة لاعادة تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة وخطوط الانتاج المتنوعة في عموم البلاد"، مبينا ان تلك المقترحات تهدف "تعضيد خزينة الدولة وتقليل الاعتماد الريعي على النفط الى جانب تأمين فرص عمل كثيرة للخريجين العاطلين في عموم القطاعات".

وحذر من "دور دول الجوار والعملاء والفاسدين، في تعطيل تشغيل المعامل وخطوط الانتاج المحلية لابقاء الاستيراد قائما والاستفادة من عقوده، ما سبب اغراق الاسواق بالمنتوج الاجنبي، وباسعار بعيد عن الواقع والتكلفة الفعلية، ما دفع الكثير من الفلاحين واصحاب المعامل الى هجر مهنهم"، منتقدا "تحول السوق العراقية الى ساحات لتصريف المنتوج الاجنبي".

واضاف الفيلي، أن "غياب المحاسبة والتماهل في الفترات الماضية ابقت القطاع الخاص معطلا بناء على رغبات ومصالح جهات منتفعة بعيدة عن المصلحة الوطنية للبلاد"، داعيا الحكومة الى "ضرورة احياء القطاع الخاص لمواجهة التحديات المالية الكبيرة التي خلفها وباء كورونا وانحدار اسعار النفط الى مستويات مخيفة".

وتؤكد احصائيات شبه رسمية وجود اكثر من 13328 مصنع ومعمل متوقف عن العمل بسبب سيطرة دول مجاورة عبر حلفائها في العراق على السوق المحلي العراقي، الى جانب عدم قدرة الدولة العراقية على مخالفة تعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية القاضية بايقاف الصناعة المحلية وتقليصها وعرضها للاستثمار

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