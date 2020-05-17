نائب يحذر الكاظمي من استغلال داعش واحزاب سياسية ازمة النازحين

2020/05/17 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ دعا النائب المستقل علي الصجري، الاحد، رئيس الوزراء أعادة النازحين الى مدنهم المحررة وعدم ابقاءهم في المخيمات للحيلولة دون استغلال مأساتهم من قبل تنطيم "داعش" الارهابي.وقال الصجري في تغريدة على تويتر :"ادعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للاستعجال في اعادة الاستقرار الى المناطق المحررة واعادة النازحين الى منازلهم".واضاف ان "على رئيس الوزراء ايقاف جبروت الاحزاب التي تسعى لبقائهم في الخيام لعام سابع، واستغلال دماء الناس وضعف النساء والشيوخ والاطفال في المخيمات لاغراض انتخابية"، واوضح ان "بعض الاحزاب تحاول أبقاء النازحين في المخيمات لعدم تسجيلهم في السجل البايومتري لاغراض التلاعب في الانتخابات".وتابع ان "عودة النازحين ستساهم في عدم فسح البيئة الرخوة في مدن الخيام لاستغلالها من قبل فلول تنظيم داعش وتغلغلهم من تلك المأساة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ "الايفاء بوعده بمساعدة النازحين بأعتبارهم مواطنين عراقيين وإجراء إنتخابات حرة نزيهة".

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