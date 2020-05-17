تولى جمع الاموال لداعش..الاستخبارات تعتقل

2020/05/17 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك القت وكالة الاستخبارات القبض على إرهابيين اثنين ، احدهما مسؤول عن جمع الاموال لداعش ،في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك أحدهما لديه ارتباط مع عصابات داعش الإرهابية والمسؤول عن التمويل حيث يقوم بجمع أموال من إحدى القرى التي تتردد عليها عصابات داعش ويكنى ابودجانة".وأضافت:" ان الارهابي الثاني فكان يقوم بتخزين المواد الغذائية عن طريق جمع الأموال في منزله وتوزيعها على العصابات الإرهابية وكذلك تم ضبط أسلحة داخل عجلتهما عند القبض عليهما، وبحسب المعلومات انه كان في النية إيصال هذه الأموال الى عصابات داعش، وقد تم توقيفهما حسب أحكام المادة 4 ارهاب حسب قرار قاضي التحقيق".

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