حقوق الانسان في ديالى تحذر من نزوح قسري بسبب تكرار هجمات داعش

2020/05/17 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىحذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاحد، من نزوح قسري في 3 مناطق داخل المحافظة بسبب تكرار هجمات فلول “ داعش” الإرهابي.وقال مدير المكتب صلاح مهدي، ان” مناطق العبارة والعظيم وريف خانقين شهدت مؤخرا سلسلة خروقات امنية اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية بشكل سبب حالة من القلق […]

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