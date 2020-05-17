صحة اربيل: شفاء 4 مصابين بفايروس كورونا

2020/05/17 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة أربيل، الأحد، تعافي أربعة مصابين بفايروس كورونا المستجد.وقال مدير دائرة صحة أربيل دلوفان محمد، إن أربعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء التام، ليرتفع مجموع حالات الشفاء في أربيل إلى 208 حالات.ودعا محمد، في بيان تناقلته وسائل إعلام كردية، إلى الالتزام بالإرشادات الطبية من أجل التغلب على وباء كورونا.

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