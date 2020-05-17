2020/05/17 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت كل من محافظة كركوك، والديوانية يوم الاحد تظاهرتين لخريجين عن المعاهد والكليات الطبية، والاخرى لاجراء يوميين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك إن تظاهرة امام دائرة صحة كركوك للخريجين الذين أكملوا إجراءات التعيين على ملاك صحة المحافظة مطالبين فيها وزارة الصحة بإصدار ألاوامر المباشرة لهم من أجل الإلتحاق بوظائفهم التي تم تعيينهم فيها.

واضاف المراسل ان العدد الكلي للخريجين ٢٦٠ شخصا لكن الحاضرين في التظاهرة كان عددهم يقدر بـ50 شخصا.

وفي هذه الاثناء قال مراسل الوكالة في الديوانية انه البعد تاخر صرف رواتبهم لشهرين، وللمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ٣١٥..



الإجراء اليوميين في دائرة مجاري الديوانية نفذوا وقفه احتجاجية واضربوا عن العمل في بعض مشاريع التحويل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات واضراب عن العمل في محافظتين عراقيتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات واضراب عن العمل في محافظتين عراقيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).