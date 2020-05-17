بينها تحديد امتحانات نصف السنة للطلبة.. الديوانية تتخذ 8 قرارات جديدة بشأن الحد من فيروس كورونا

2020/05/17 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت محافظة الديوانية، الاحد، اتخاذ 8 قرارت جديدة بشأن الحد من فيروس كورونا في المحافظة.

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