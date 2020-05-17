2020/05/17 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم
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بينها تحديد امتحانات نصف السنة للطلبة.. الديوانية تتخذ 8 قرارات جديدة بشأن الحد من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الديوانية
اعلنت محافظة الديوانية، الاحد، اتخاذ 8 قرارت جديدة بشأن الحد من فيروس كورونا في المحافظة.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بينها تحديد امتحانات نصف السنة للطلبة.. الديوانية تتخذ 8 قرارات جديدة بشأن الحد من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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