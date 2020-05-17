مسؤول بالصحة: قرار فرض الغرامة على من لا يرتدي الكمامة ’’لا فائدة منه’’

2020/05/17 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعتبر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الاحد، قرار فرض الغرامات على المواطنين ...





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