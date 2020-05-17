رامي مخلوف: أرفض طلب الحكومة التنحي عن رئاسة سيريتل

2020/05/17 | 15:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رامي مخلوف وبشار الاسد

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