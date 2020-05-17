2020/05/17 | 15:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف مساعد مدرب منتخب مصر السابق، هاني رمزي، أن ريال مدريد، قدم في العام 2018، عرضا جيدا إلى الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، ولكن صلاح رفض العرض.وصرح رمزي خلال استضافته عبر قناة “أون سبورت” المصرية: “عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر (مدرب منتخب مصر السابق)، كان لدينا تدريب في سويسرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد قدم عرضا جيدا لصلاح قبل أن يكسر قلبه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد قدم عرضا جيدا لصلاح قبل أن يكسر قلبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).