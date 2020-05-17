غارة جوية تطيح بعنصرين من داعش جنوبي كركوك

2020/05/17 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن عنصرين من تنظيم داعش قتلا بغارة جوية قرب قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش العراقي نفذ، اليوم، غارة جوية في قرية سماگةً، جنوب غرب قضاء داقوق، في كركوك، اسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش".

واضاف المصدر، ان "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة"، دون مزيد من التفاصيل.

يشار الى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاع وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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