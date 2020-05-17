بارزاني والراضي يناقشان اكمال حكومة الكاظمي والمستجدات الامنية

2020/05/17 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد الامين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الراضي وتباحثا بشأن عدد من القضايا على مستوى البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الاقليم اليوم انه خلال اللقاء تم التباحث حول الوضع السياسي والاقتصادي في العراق واستمرار بذل الجهود وحث الخطى نحو إستكمال التشكيلة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، وملء الفراغ الحاصل في الوزارات الشاغرة.

وناقش الجانبان اخر المستجدات الامنية في العراق، وازدياد وتوسع تحركات ارهابيي داعش في عدد من المناطق بالعراق ومنها المتنازع عليها.

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