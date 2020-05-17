2020/05/17 | 16:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن طلبات جديدة لاجراء تعديلات على قانون التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن طلبات جديدة لاجراء تعديلات على قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن طلبات جديدة لاجراء تعديلات على قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).