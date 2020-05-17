ما مصير الدرجات الخاصة المعينة بحكومة تصريف الاعمال؟

2020/05/17 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، المصير القانوني للدرجات الخاصة التي تم تعيينها خلال حكومة تصريف الاعمال الذي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور العراقي في المواد ٦١ فقرة خامسا والمادة ٨٠ فقرة خامسا بأن يقترحها مجلس الوزراء […]

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