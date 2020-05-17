حزب الدعوة يصدر بياناً بشأن قيام بعثات دبلوماسية برفع علم المثليين في بغداد

2020/05/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

بسم الله الرحمن الرحيم((وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ.



إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ )) صدق الله العلي العظيمندين ونستنكر باشد العبارات السلوك غير الأخلاقي واللامسؤول لبعثة الاتحاد الاوربي برفعها علم الشاذين جنسيا على ارض العراق, خصوصا ونحن نعيش ايام القرب الالهي في شهر رمضان المبارك ..



ونعتبره عدوانا آثما وتعديا صارخا على الشعب العراقي ودينه وقيمه, وتخطيطا مقصودا وممنهجا لاستهداف المنظومة الاخلاقية للامة، وتبشيرا بهذا السلوك الشاذ المنحرف ,الذي تحرمه كل الشرائع والاديان .إن دور البعثات الدبلوماسية في كل البلدان هو تمثيل مصالح بلدانها الاقتصادية والسياسية وتمتين علاقاتها الدبلوماسية بما يحفظ ويراعي المصالح المشتركة لطرفي العلاقة, الا ان بعثة الاتحاد الاوربي ومعها بعض البلدان وعبر مشاريع مريبة تجاوزت هذا الدور الى تحدي مباديء,واخلاق المجتمع العراقي, بتحولها الى ناطق باسم ( الشذوذ والمثلية ) ومدافع عنها من خلال رفع علمها في العراق !! من غير ادنى احترام او اعتبار لكرامة هذا الشعب, الذي يرى في هذا الامر سلوكا منحرفا وشاذا عن دينه الذي يؤمن به, وعن السلوك والفطرة الإنسانية السليمة .ان هذا الفعل ,هو تعدي على الدستور العراقي, وتدخل في الشؤون الداخلية ,وفرض لقيم وثقافة غريبة على مجتمعنا العراقي.ندعو الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث باعتبارها واحدة من الجهات المسؤولة عن حماية ثقافة الامة,الى اتخاذ خطوات رادعة تجاه مثل هذه الانتهاكات الصارخة ,والوقوف بوجه هذا العمل الآثم، كما ويطلب حزب الدعوة الإسلامية من الحوزات العلمية الشريفة ,وزعماء الكتل السياسية, والاحزاب, والعلماء، ، والخطباء, والمثقفين, وشيوخ العشائر, والأمة جمعاء,اتخاذ موقفا مسؤولا بأدانة هذا المشروع المشبوه والقذر, ورفض هذا الفعل الخسيس, والوقوف بوجهه, وتحذير الجهات المسؤولة عنه من مغبة التمادي, والكف عن تكراره,والتوقف عن استفزاز مشاعر المؤمنين بهذه الافعال المشينة. وختاما فإن كل الشرفاء في العراق والعالم الاسلامي يرفضون ان تتحول ارض الاسلام وبلدانه وخصوصا العراق الى قاعدة لمثل هذه الافعال المنافية للاخلاق.

حزب الدعوة الاسلاميةالمكتب الاعلامي23/رمضان/144117/5/2020

بغداد اليوم- بغداد

أعرب نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الاحد، عن رفضه واستنكاره الشديد لما قامت به بعثة الإتحاد الأوربي في العراق اليوم الأحد 2020/5/17 من تصرف غير مسؤول برفع علم المثليين والشواذ وبشكل رسمي في بغداد.

وأكد الحداد

بغداد اليوم- بغداد

اصدر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، بيانا بشأن رفع علم المثليين من قبل سفراء الاتحاد الاوربي هذا اليوم في بغداد.

وقال التحالف في البيان الذي تلقته (بغداد تاليوم)، إنه "يعرب عن اسفه

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاحد (17 أيار 2020)، أن عملية ’’أسود الجزيرة’’ التي انطلقت هذا اليوم، سيكون لها تأثيراً كبيراً على أمن البلاد بشكل عام.

وقال الركابي في حديث لـ (بغدا

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