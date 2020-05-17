النائب الثاني لرئيس البرلمان: رفع علم المثليين استفزاز واضح لمشاعر الشعب العراقي

2020/05/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعرب نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الاحد، عن رفضه واستنكاره الشديد لما قامت به بعثة الإتحاد الأوربي في العراق اليوم الأحد 2020/5/17 من تصرف غير مسؤول برفع علم المثليين والشواذ وبشكل رسمي في بغداد.

وأكد الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، على "البعثات احترام سيادة البلاد وهذا التجاوز للحدود مرفوض وينافي قيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية".

الحداد أضاف في البيان الصادر "لانسمح برفع علم الشواذ والمثليين على أرضنا، وندعو وزارة الخارجية والجهات المعنية لمتابعة القضية، و وجهنا لجنة العلاقات الخارجية والأوقاف واللجان المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذا التصرف، والذي هو استفزاز واضح لمشاعر الشعب العراقي، وعلى البعثة إنزال العلم فوراً وتقديم إعتذار عن فعلتهم وعدم رفعه مرة أخرى وسنتابع الإجراءات مع اللجان النيابية".

بيان رسمي

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ.



إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ )) صدق

بغداد اليوم- بغداد

اصدر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، بيانا بشأن رفع علم المثليين من قبل سفراء الاتحاد الاوربي هذا اليوم في بغداد.

وقال التحالف في البيان الذي تلقته (بغداد تاليوم)، إنه "يعرب عن اسفه

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاحد (17 أيار 2020)، أن عملية ’’أسود الجزيرة’’ التي انطلقت هذا اليوم، سيكون لها تأثيراً كبيراً على أمن البلاد بشكل عام.

وقال الركابي في حديث لـ (بغدا

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