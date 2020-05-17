وزير الداخلية يترأس اجتماعا لخلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا

2020/05/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (17 أيار 2020)، ترأس الوزير عثمان الغاني، اجتماعا لخلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي ترأس اجتماعا لخلية الازمة لمتابعة فايروس كورونا المستجد المشكلة في الوزارة بحضور السادة الوكلاء وأعضاء الخلية".

واضاف البيان أن "الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية الوقائية والميدانية والاجرائية والتوعوية للتصدي للفايروس ومجمل الأعمال المبذولة في هذا الإطار".

وشدد الغانمي بحسب البيان على "ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية وتعزيزها في كافة مفاصل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالأخص وزارة الصحة"، منوها على "أهمية أن تأتي هذه الإجراءات متناغمة مع إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مف

بغداد اليوم-كركوك

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وذكر محي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإرهاب ما زال موجوداً في العراق، وت

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