رفع بعثة الاتحاد الأوربي لعلم المثليين يثير جدلاً في العراق

2020/05/17 | 16:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الأحد، الحكومة بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في العاصمة العراقية بغداد بسبب "أفعالها الشاذة"....

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