"أسرين" يلقي الضوء على مآسي العتالين الكورد

2020/05/17 | 16:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب تقارير حقوقية فقد قتلت قوات حرس الحدود الإيرانية في عام 2019 فقط نحو 20 عتالاً يعملون في حمل البضائع بين إقليم كوردستان وإيران.

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