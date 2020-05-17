الحشد يطهر مناطق شاسعة من صحراء صلاح الدين ويدمر ملاجئ لداعش

2020/05/17 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، من تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب محافظة صلاح الدين، وتدمير عدد من العبوات الناسفة والملاجئ لداعش وذلك ضمن عمليات أسود الجزيرة.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي تمكنت وخلال عمليات “اسود الجزيرة” من تطهير مناطق شاسعة من […]

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