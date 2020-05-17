اليونسكو: 9 ملايين طالب عراقي حُرموا من التعليم بسبب كورونا

2020/05/17 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الاحد، بأن أكثر من 9 ملايين طالب في العراق بدون إمكانية الوصول إلى التعليم على خلفيه فرض حظر التجوال على الصعيد الوطني لضمان سلامة سكانه.وذكرت "اليونسكو" في بيان، اطلعت عليه "كلكامش برس"، أنه "بسبب الوباء العالمي كورونا، هناك أكثر من 9 ملايين طالب في العراق بدون إمكانية الوصول إلى التعليم، كما هو الحال في العديد من الأماكن، على خلفيه فرض حظر للتجوال على الصعيد الوطني لضمان سلامة سكانه".واضافت "قام برنامج يونسكو العراق بالتنسيق وشركاءه بإعادة برمجة الأنشطة لدعم وزارة التربية والتعليم في تطوير 376 برنامجاً للتعليم الابتدائي والتعلم البديل".ولفتت المنظمة إلى أن "هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في معالجة التحديات التي تواجه الوصول إلى التعليم المرتبطة بهذه الأزمة، ومن المتوقع أيضًا أن تفيد الأطفال خارج المدرسة والأطفال الضعفاء الآخرين في العراق".

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