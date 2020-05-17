محافظة السليمانية تعلن تشديد إجراءات الوقاية من كورونا خلال أيام عيد الفطر

2020/05/17 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات المحلية بمحافظة السليمانية، تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بوباء كورونا خلال أيام عيد الفطر.

وأشار محافظ السليمانية هفال أبو بكر في تصريح عقب انتهاء اجتماع للسلطة المحلية مع غرفة العمليات المكلفة بمواجهة الوباء، أشار الى اتخاذ تدابير جديدة خاصة بأيام عيد الفطر، تتضمن منع المواطنين من التوجه الى المقابر او إقامة مجالس العزاء، إضافة الى تمديد حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان، والذي كان من المقرر انتهاؤه يوم غد الاثنين، ومنع دخول القادمين من باقي محافظات العراق، على ان يستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي تحصل على موافقات الجهات المعنية.

ومن الجدير بالذكر ان القرارات الجديدة جاءت على خلفية تسجيل ثلاث عشرة إصابة بالفيروس بالمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، أعقبت عشرين يوما خالية من تسجيل اية إصابات.

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