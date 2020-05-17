المالية النيابية: لا يمكن التنبؤ بالعجز المالي والموازنة ستكون تقشفية

2020/05/17 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان موازنة العام الجاري ستكون تقشفية جراء الازمة المالية التي حصلت بفعل انخفاض أسعار النفط، لافتة إلى ان الموازنة ستعاني عجزا لكنه غير معلوم.

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو ان عجز الموازنة مازال غير معلوم الأرقام خاصة انها ستكون تقشفية، مؤكدا ان اللجنة المالية لم تناقش الحكومة حول نسبة العجز وآليات معالجة الموازنة بما ينسجم وتطورات المرحلة.

وأضاف ان اللجنة المالية ستنتظر قليلا لمعرفة إجراءات الحكومة وتحركاتها حول الموازنة وطريقة معالجتها للعجز المالي جراء انخفاض أسعار النفط.

وبين ان اللجنة المالية سيكون لها لقاء مع وزير المالية إضافة لرئيس الحكومة من اجل الاطلاع على الموازنة وإيجاد الحلول لتجاوز الازمة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصاتهم.

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