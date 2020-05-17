حقوق الإنسان تُحذّر من نزوح قسري في ديالى بسبب تكرار هجمات داعش

2020/05/17 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، من نزوح قسري في ثلاث مناطق داخل المحافظة بسبب تكرار هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي, ان مناطق العبارة والعظيم وريف خانقين شهدت مؤخرا سلسلة خروقات امنية اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية بشكل سبب حالة من القلق لدى الراي العام.

وعبر مهدي عن خشيته من حدوث عمليات نزوح قسري للأهالي في تلك المناطق اذا ما استمرت الخروقات، داعيا المؤسسة الامنية الى اجراءات لطمأنه الراي العام والقضاء على خلايا داعش الارهابي وتعزيز الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن تلك المناطق التي تعاني من اوضاع امنية غير مستقرة في الآونة الاخيرة.

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